Wie kann ich Narben am Unterarm gut verstecken? Ich fliege mit meiner Schwester und meinen Vater in einer Woche in den Urlaub und habe Angst dass sie meine Narben sehen könnten. Manche sind noch frisch und ich weiß nicht ob es mit wasserfesten Make-up klappt. ( ich bin noch jung also klappt das mit Lasern eher nicht. )

Rauchen in Zügen Kann man noch in Zügen in europäischen Ländern rauchen? Wenn ja, in welchen?

Wien - Hurghada am 14.3.2020 Ich wollte am 14.3.2020 von Wien nach Hurghada fliegen doch am Schalter wurde uns mitgeteilt , dass der Flug leider nicht stattfinden kann und wir uns an den Reiseveranstalter wenden sollen ! Lmx behauptet seit März das die Reise planmäßig stattgefunden hätte ! Ich verstehe als langjährige Kundin nicht warum man als Lügner hergestellt wird !!

Warum 10 tage weniger Urlaub? Hallo,ich bin 52 jahre alt,komm aus Baden Württemberg.auf allen Abrechnungen bis juni,steht,bei Urlaub,30 tage.ab Juli, plötzlich nur noch 20 Tage Urlaub,einfach so,10 Tage weniger!ich weiß,das mir mein gesamter Jahresurlaub zusteht,da ich ja über 8 Monate ,bis20.08.2020(glaube sechs reichen)in diesem Jahr dort gearbeitet habe .mir wurde schon vorher(von Kollegen) gesagt,das sie das öfter so machen.jetzt meine frag.is das rechtens und was kann/soll ich tun? Dankeschön für die Mühe

Ägypten Reise mit Nilkreuzfahrt gebucht Nirgends kann man erfahren, was mit den Nilkreuzfahrten ist. Möchte die Reise Stornieren wenn es geht kostenlos.

Wie heißt das Buch mit dem ausrangierten Teddy auf dem Dachboden Ich suche das Buch, wo ein Teddy aus seiner Sicht beschreibt, wie er nach vielen schönen Jahren in einen Karton wandert und auf dem Dachboden landet.... wie es da ist... Und wie er sich nach einer Weile auf die Suche macht. Er verlässt das Haus und eine Reise beginnt. Irgendwie ist mir das Buch weg gekommen.... Ich erinnere mich nur dunkel, aber es war total schön und ich hätte das gerne noch mal für meine Söhne... Es gibt eine ähnlich aufbereitete Story, sogar ein Film, Disney oder so, aber das meine ich nicht... Freue mich über Rückmeldungen.

Würdet ihr derzeit auf Kreuzfahrt gehen? Anbetracht der derzeitigen Weltlage, würdet ihr auf eine Kreuzfahrt gehen? Oder die Reise lieber verschieben?

Kann ein Reiseveranstalter nach Rechnungslegung den Reisepreis erhöhen? Ich habe eine Kreuzfahrt für 969,- Euro gebucht, die Rechnung dafür erhalten und bereits eine Anzahlung geleistet. Jetzt sagt der Reiseveranstalter, dass ein Irrtum vorgelegen hat, die Reise soll 1369,- Euro kosten.

Zu viel genommener Urlaub in der Probezeit und dann Kündigung durch Arbeitgeber Ich habe folgende Frage: Ich habe am 01.06.19 einen 450€- Job angefangen. Von Anfang an war geklärt, dass ich eine Woche im Juli im Urlaub bin und dann Ende August noch einen Tag Urlaub benötige. Der Betrieb hat im August 2 Wochen Betriebsferien gemacht. Eigentlich sollte ich in der Zeit arbeiten um ein PC- Programm zu installieren und einzurichten, aber mein Arbeitgeber hat mir kurzfristig eine Nachricht gesendet und mir mitgeteilt, dass ich doch Urlaub machen soll. Jetzt habe ich meine Kündigung in der Probezeit bekommen mit der Frist zum 10.09.19. Kann mein Chef mir jetzt die zu viel genommenen Urlaubstage vom restlichen Lohn abziehen?