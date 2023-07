von Stefan Schmitz Die Carretera de Sa Calobra ist so verschlungen wie eine Natter – und auch so bissig: Stefan Schmitz über ein mallorquinisches Kunstwerk, das sich Straße nennt.

Lasst uns Kirchen feiern und Opernhäuser. Die Magie von Skulpturen, die Schönheit der Natur. Was auch immer! Aber eine Autostraße? Unbedingt. Und zwar genau diese. Die Carretera de Sa Calobra an der Westküste Mallorcas. Zwölfeinhalb Kilometer, mit einem Spektakel am oberen Ende. Und unten einer Warnung, dazu später mehr.