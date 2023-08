Das Wasser und die Insel Mallorca stehen am Kipppunkt: Wie sich Klimawandel und Massentourismus auf die beliebte Urlaubsinsel auswirken

Mallorca am Kipppunkt: Wie aus zwei Traumbuchten Albtraumstrände wurden

Urlaubsparadies in Gefahr

von Fabian Huber Die Cala Llombards und die Caló des Moro galten einst auf Mallorca als absolute Geheimtipps. Nun ist die eine Bucht giftgrün, und die andere verliert mit jedem Instagram-Post mehr von ihrem paradiesischen Charakter. Was ist passiert?

Vor gut 20 Jahren kamen die Mallorquiner noch selbst an die Caló des Moro, um ihren Geburtstag zu feiern. Die Bucht zwischen den schroffen Klippen im Südosten der Insel war halbwegs unentdeckt und die Welt in Ordnung, eine, in der das Prädikat Geheimtipp noch wirklich stimmte. Dann kam Instagram.