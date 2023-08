von Fabian Huber Ein entfesselter Tourismus und Überfüllung setzen dem Urlaubs-Paradies Mallorca zu. Der stern hat 19 Orte zusammengestellt, an denen Sie fernab der Menschenmassen entspannen können.

Übernachten

1 Can Bessol: Wer sich am Konzert der Hunde und Hähne nicht stört, verlebt in Can Bessol erholsame Ferien. Die Zimmer haben Terrasse und Whirlpool. Es gibt hausgemachte Marmelade, Wurst und Schinken. DZ/F ab 84 Euro, S’Horta, Carrer Sisena Volta 287, Tel. +34/639/69 49 10

2 Can Guillo: Ein Agroturismo im besten Sinne: kein riesiger Komfort, dafür aber deftige Inselkost, Eier von glücklichen Hühnern, ein Pool, Treckerfahren und Hunde, Katzen, Ziegen. DZ/F ab 101 Euro, Pollença, Carretera Pollença-Palma, km 47,2 Tel. +34/626/67 17 90, hier gibt es weitere Infos.