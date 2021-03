Mallorca ist einer der großen Sehnsuchtsorte von deutschen Urlaubern. Doch durch die aktuelle Corona-Pandemie war eine Reise dorthin bisher mit anschließenden Quarantäne-Maßnahmen verbunden. Durch die geringen Infektionszahlen auf der Insel konnte das Robert Koch-Institut (RKI) nun jedoch diese Auflage aufheben. Und entsprechend stieg die Reiselust besonders im Zusammenhang mit den anstehenden Osterfeiertagen, wie Florian Gränzdörffer, Presssprecher von Eurowings, am Dienstag in Düsseldorf bestätigte: "Nach der Neubewertung des Robert Koch-Instituts haben wir auf die ja doch sehr, sehr starke Nachfrage bei Reisenden reagiert und unser Programm aufgestockt. Wir haben für die Oster-Reisezeit rund 300 Flüge nach Mallorca neu ins Programm genommen, damit die Nachfrage eben..., der Nachfrage Herr zu werden. Das ist ab jetzt schon buchbar. Das können Reisende nutzen bei uns. Und auch die Flüge jetzt, die in diesen Tagen, wie hinter mir beispielsweise nach Mallorca, losgehen, sind nahezu vollständig ausgebucht." Bei den Reisenden herrschten am Dienstag in Düsseldorf gemischte Gefühle kurz vor dem Start in Richtung spanische Ferieninsel: "Wir sind die Privilegierten, die jetzt quasi so verwöhnt sind, dass wir einfach rein stürmen dürfen, sage ich jetzt mal. Ja, ich sage mal, wir nutzen die Privilegien. Aber gerecht ist es nicht, auf keinen Fall, so sehe ich es." "Ich kann es auch aus Spanier-Sicht total verstehen. Also man muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt in Corona-Zeiten zu reisen, ist auch wirklich ein Privileg. Und es ist in der Hinsicht dann natürlich schon so, dass man eigentlich sagen kann, es ist insgesamt schon eher unverantwortlich." "Wenn ich jetzt ein Hotelurlauber wäre, würde ich definitiv nicht fliegen. Und ich denke aber mal, die Spanier sind auch teilweise froh, dass Leute kommen, damit wieder ein bisschen Geld irgendwo in die Kasse kommt." Wer auf die Balearen fliegen will, braucht unter anderem einen negativen PCR-Test. Ansonsten kommt die Person gar nicht erst ins Flugzeug. Doch auch wenn Mallorca nicht mehr als Risikogebiet gelistet wird, rät die Bundesregierung zurzeit weiterhin noch grundsätzlich von touristischen Reisen ab. Denn die Corona-Pandemie ist bei Weitem noch nicht unter Kontrolle und die Ausbreitung der gefährlichen Infektion nachwievor ein großes Risiko.

