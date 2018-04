Davon kann man in Berlin vermutlich nur träumen, wo seit Jahren die Inbetriebnahme des Flughafens BER verschoben wird. Ende Oktober soll hingegen in der Türkei bei Istanbul nach Aussage der Bauherren einer der größten Flughäfen der Welt eröffnen. Der türkische Transportminister Ahmet Aslan am Freitag auf der Baustelle, die in den letzten Zügen liegt, mit weiteren Hintergründen: "Denn es besteht ein Bedarf an einem weiteren Flughafen zwischen denen von Dalaman und Antalya, da dort auch großes touristisches Potenzial herrscht. Und genau deshalb bauen wir dort. Und bei Izmir wird dann ein zweiter Flughafen vorwiegend die Zivilluftfahrt bedienen." Der Flughafen ist eines der türkischen Megaprojekte zurzeit und soll nach Aussage des Ministers rund 100.000 Arbeitsplätze schaffen. Als genauer Eröffnungstermin wurde der 29. Oktober 2018 genannt. Danach soll dann der Flughafen Istanbul-Atatürk geschlossen werden.