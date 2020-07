In diesem Sommer liebt die Schweiz die Extreme: Wenn es um Unterkünfte geht, scheint die Klassifikation von ein bis fünf Sternen aufgelöst zu sein.

Anfang Juni startete die Kampagne der Null-Sterne-Hotels, eine Aktion der Konzeptkünstler Frank und Patrik Riklin aus St. Gallen. An mehreren Orten in der Ostschweiz stehen Betten auf der Wiese, am Berghang oder zwischen den Reben im Weinberg. Diese "Zero Real Estate" Suiten haben Schule gemacht, sind teilweise schon über Wochen ausgebucht, trotz der happigen Preise ab 295 Euro pro Nacht.

Seit Anfang Juli macht das Alpenland wieder mit besonderen Unterkünften auf sich aufmerksam. Dieses Mal steht kein Kunstprojekt hinter der Kampagne, sondern Schweiz Tourismus dreht voll auf und definiert einen neuen, naturnahen Luxus jenseits der fünf Sterne: "Million Stars Hotels", so lautet die Devise.

55 Unterkünfte ab umgerechnet 75 Euro pro Nacht

An mehr als 50 Orten stehen schweizweit die Betten unter freiem Himmel. Als Tapete dient die Landschaft, statt eines Dachs über dem Kopf gibt es den Sternenhimmel. Fast alle Angebote wurden für das Projekt neu geschaffen.

Die Bandbreite reicht von Dachterrassen klassischer Hotels und wird neben Hoteliers auch von Anbietern eines Bed&Breakfast, von Bergbauern und Hüttenbetreibern organisiert. Dementsprechend reicht die Preisspanne je nach Unterkunft von 80 bis 800 Schweizer Franken für eine Nacht, jeweils für zwei Personen inklusive Frühstück, das oft am Bett serviert wird.

Für alle, die Angst vor einem Regenschauer oder Gewitter haben, sei gesagt: "Bei Bedarf wird Ihnen eine alternative Übernachtungsmöglichkeit zur Verfügung gestellt", so lautet die Beruhigung der Veranstalter.

Auf den folgenden Seiten der Fotostrecke oben stellen wir zwölf der 55 ungewöhnlichen Übernachtungsangebote vor, die für diesen und nächsten Sommer online gebucht werden können.

Weitere Infos unter: www.myswitzerland.com/de-de/unterkuenfte/hotels/million-stars-hotel

Lesen Sie auch:

- Sensationelle Bergbilder: Diese Klettertouren sind nur für Schwindelfreie

- Gold-Hähne am Alabaster-Bidet: So luxuriös ist die größte Hotelsuite Europas

- Über dem Hausberg von Lugano: So wandert es sich auf dem Scenic Trail