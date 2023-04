Kurze Pause zwischen München und Bad Tölz: Den Augenblick genießen, nicht hetzen. Und den Schafen auch mal beim Wiederkäuen, zuschauen. Danach geht es weiter mit dem Fahrrad in die Alpen

von Norbert Höfler Drei einfache Reifenheber, eine kleine Packtasche und ein Fahrrad mit elf Gängen. Unser Autor ist von München nach Venedig über die Alpen geradelt. Hier sind seine besten Tipps für alle, die es nachmachen wollen.

Ich habe zu Hause auf dem Balkon gesessen und geübt, wie man einen platten Reifen repariert und gemerkt, wie wichtig zwei (besser drei) Reifenheber sind. (Kosten drei Euro.) Ich habe zig Mal die Fahrradtasche ein- und ausgepackt und schließlich die klobigen Turnschuhe aussortiert und leichte Wandersandalen eingepackt.

Ich habe mir viele Gedanken gemacht: Schaff ich das? Habe ich das richtige Fahrrad? Was brauche ich unterwegs? Wie steil wird es? Wo übernachte ich? Welche Route? Wo starten - in München, Donauwörth, Salzburg oder am Bodensee? Wie lange bin ich unterwegs? Und wie kommen ich und mein Rad wieder zurück?

Und dann bin ich mit meinem Elf-Gang-Tourenrad losgeradelt – von München nach Venedig.