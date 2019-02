Das sind die Traumziele für Kreuzfahrer im Mittelmeer

Vier von fünf Europäern, die eine Kreuzfahrt buchen, entscheiden sich für eine Reise per Schiff im Mittelmeer. Dabei werden meist einwöchige Törns unternommen, entweder durch das westliche oder das östliche Mittelmeer.

Wer sich zu einem Trip durch den westlichen Teil entschließt, für den beginnt und endet die Kreuzfahrt häufig in Barcelona - ein idealer Ausgangspunkt. Denn die Seereise lässt sich hier wunderbar mit einem Stadtaufenthalt kombinieren. Im Verlauf der Routen geht es meistens zu Zielen in Südfrankreich, nach Mallorca und zu Häfen an der Westküste Italiens.

Bei dem Trip durch das östliche Mittelmeer stehen die Häfen der Adria wie Split und Dubrovnik auf dem Programm, weitere auf dem griechischen Festland und den Inseln.

Aus Sicherheitsgründen haben fast alle Reedereien einen Anlauf der Häfen in der Türkei wie Istanbul und in Nordafrika aus ihren Katalogen gestrichen.