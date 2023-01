Idyllische Bergwelten, mystische Wälder, traumhafte Buchten und Sandstrände: Europa ist ein Kontinent der Kontraste. Auf einer Fläche von mehr als 10 Millionen Quadratkilometern verteilen sich 47 Länder mit einer jeweils eigenen Kultur und Naturlandschaft, mit eigenen Sitten und Bräuchen, eigenen kulinarischen Spezialitäten und spannenden Ausflugszielen. In diesem Jahr sind die meisten dieser Länder wieder ohne Einschränkungen für die Einreise geöffnet.

Anstatt also wie jedes Jahr den klassischen Mallorca-Trip zu buchen oder mit dem Auto an die deutsche Ost- oder Nordsee zu fahren, lohnt es sich, auch außerhalb des eigenen Tellerrandes zu schauen, was Europa noch so zu bieten hat. Kleiner Spoiler: jede Menge. In diesem Jahr geht es Reisenden vor allem um einen preiswerten Urlaub, der aber dennoch viel zu bieten hat. Das bekommt man oft nur in Ländern, die bislang noch nicht zu den bekanntesten Touristen-Hochburgen des Kontinents zählen.

Reisetrends 2023: Montenegro statt Mallorca

In den Reisetrends 2023 finden sich deshalb neben klassischen Reisezielen wie Italien, Österreich und der Türkei auch Urlaubsländer wie Georgien, Montenegro und Grönland wieder. Georgien überzeugt zum Beispiel mit orientalischem Flair, beeindruckenden Berglandschaften und einer einladenden Kultur. Montenegro wiederum gehört zu den günstigsten Reisezielen in Europa.

Trotzdem hat Montenegro mit traumhaften Buchten, verwunschenen Wäldern und aufregenden Berglandschaften einiges zu bieten. Und Grönland ermöglicht als größte und eisigste Insel weltweit einmalige Naturerlebnisse – und mit etwas Glück auch die Chance auf Nordlichter.

In unserer Bildergalerie finden Sie insgesamt zehn Urlaubsländer, die sich in diesem Jahr besonders lohnen. Manche, weil sie unberührte Natur bieten, manche wegen der Menschen vor Ort – und manche, weil sie einfach immer eine Reise wert sind. Lassen Sie sich inspirieren und von der Vielfalt unseres Kontinentes überzeugen.

