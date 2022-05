Die Deutsche Bahn hat all ihre Schlaf- und Liegewagen im Jahr 2016 aufs Abstellgleis geschoben. Anders die Alpennachbarländer. So haben die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) das Potenzial bereits früher als andere Gesellschaften erkannt und sich zum Marktführer für Nachtzüge in Europa entwickelt. Neben mehreren Verbindungen ab Wien nach Italien, Deutschland, Osteuropa und Brüssel haben sie auch die Lücke in Deutschland gefüllt, die durch den Rückzug der Deutschen Bahn entstand. Mit ihrem Nightjet verkehren sie auch auf den Strecken von Hamburg nach München und Zürich sowie von Berlin nach Zürich.

Die Diskussion und Flugscham und die Corona-Krise haben unser Reiseverhalten verändert. Nachhaltigkeit spielt bei der Wahl des Verkehrsmittels eine viele größere Rolle als noch vor wenigen Jahren. Statt sich in die langen Schlangen vor den Sicherheitskontrollen auf Flughäfen einzureihen, entdecken immer mehr Reisende den Schlafwagen als Alternative: Entschleunigt und genussvoll durch die Nacht rollen und am nächsten Morgen entspannt das Zentrum einer Metropole erreichen, so lautet die Devise.

"Nirgendwo auf der Welt ist das Schienennetz dichter als in Europa. Zwischen Portugal und Russland, zwischen Norwegen und Griechenland sind rund 300.000 Kilometer Schienen verbaut", schreiben Veronika Wengert und Jörg Dauscher in ihrem Reisebildband "Nachtzugreisen - Die schönsten Strecken Europas", der jetzt im Conbook Verlag erschienen ist. Schon seit 150 Jahren wird diese Infrastruktur auch von Schlafwagen genutzt.

Subvention von Nachtzügen statt von Billigfliegern

Das Autorenpaar, das 20 Nachtzugverbindungen in Europa mit Wort, Karten und Bildern ausführlich vorstellt, spricht auch nicht von einem Boom der Nachtzüge, sondern "eher von einer vorsichtigen Wiedereröffnung einzelner Strecken". Sie plädieren für eine übergeordnete Instanz, die das europäische Netz von Nachtzügen koordiniert und appelliert an die Politik, dass Verbindungen staatlich subventioniert werden, wie es Schweden bereits praktiziert. So verkehrt jetzt wieder ein Nachtzug zwischen Hamburg und Stockholm.

Neben den sinnlichen Streckenbeschreibungen, die Lust auf das Reisen im Schlafwagen machen, gibt es auch viele Tipps für Reisende und ein "Kleines ABC des Nachtzugreisens", aus dem wir einige Begriffe mit Erklärungen für die Fotostrecke ausgewählt haben.

