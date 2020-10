Sehen Sie im Video: Polarlichter begeistern Anwohner in Lappland.









Lichtspektakel am Himmel über Lappland. Am Sonntag zeigten sich über Finnlands Norden die sogenannten Polarlichter, die Wolken und Horizont in mystisches Grün tauchten. Diese Aurora Borealis ist das Resultat des Zusammentreffens von Gaspartikeln der Erdatmosphäre und Matterie, die durch die Atmosphäre der Sonne abgegeben wird.

Mehr