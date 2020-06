Bei schönstem Sonnenwetter konnten in Barcelona am Samstag die Strände wieder genossen werden, weil in Spanien die Beschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie weiter gelockert wurden. Allerdings kontrollierte die Polizei weiterhin, dass sich dort nicht zu viele Leute tummelten. Noch können keine ausländischen Touristen ins Land. Und wer trotzdem einreist, der muss wegen der Corona-Pandemie in eine 14-tägige Quarantäne. Ab dem ersten Juli soll sich das dann aber wieder ändern und das entspannte Einreisen damit wieder möglich sein. Bis dahin können die Menschen in Barcelona sich ganz ohne Touristen über die sommerliche Stimmung an den Stränden freuen. Erholungsbedarf ist auf jeden Fall bei den Menschen von Nöten. Denn Spanien gehörte zu den Ländern innerhalb Europas, die mit am stärksten von Corona-Pandemie betroffen waren. Offiziellen Angaben zufolge sind nämlich über 27.000 Personen an den Folgen einer Infektion gestorben.