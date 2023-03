Ostereier-Suche am Strand und eine Auszeit in der Sonne – das wünschen sich viele Menschen derzeit. Während der April sich wettertechnisch in Deutschland meistens wechselhaft und launisch zeigt, kommt an anderen Orten in Europa pünktlich zu Ostern schon öfter die Sonne raus – inklusive Temperaturen von bis zu 20 Grad Celsius.

Sonnige Ostern in Italien, Spanien und Portugal

Auf die können sich Urlauber zum Beispiel auf der Kanaren-Insel Teneriffa freuen. Aber auch Reiseziele in Griechenland, Portugal oder Italien versprechen Sonne satt zur Osterzeit. Und die sind sogar bezahlbar. Das Ferienhaus-Portal "Holidu" hat sich angeschaut, welche Reiseziele in der Zeit vom 1. April bis zum 16. April diesen Jahres besonders gefragt sind und warme Temperaturen versprechen. In der Fotostrecke zeigen wir Ihnen zehn Urlaubsziele für warme Ostern 2023.

