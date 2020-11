Oleg Gaponyuk konnte die üblichen Postkartenansichten von Touristenattraktionen nicht mehr sehen. Er wollte etwas Neues ausprobieren. 2006 vollzog er einen Perspektivwechsel und gründete die Gruppe AirPano, um bekannte Sehenswürdigkeiten aus der Luft zu fotografieren.

"Zunächst war geplant, die 100 schönsten Orte der Welt zu fotografieren", sagt Gaponyuk. "Als wir das jedoch erreicht hatten, wurde uns bewusst, dass wir das Projekt an dieser Stelle nicht beenden konnten. So beschlossen wir, es fortzusetzen."

Im Laufe der Jahre gelang dem Team, das inzwischen auf mehr als zehn Fotografinnen und Fotografen angewachsen ist, aufsehenerregende Bilder von Hochhausdächern, aus Flugzeugen, Hubschraubern bis aus höchster Höhe: aus der Stratosphäre.

AirPano setzt bei allen Fotoprojekten auf neuste Technik, auf Drohnen und die Zusammenarbeit mit Kameraherstellern. So sind im Laufe der Jahre auch 4000 Panoramaaufnahmen und 360-Grad-Videos entstanden, zwischen Nordpol und Antarktis, an tropischen Stränden, im Urwald, in Nationalparks und Metropolen.

Das Ergebnis ihrer Arbeiten veröffentlicht das Fotografen-Team nicht nur auf ihrer Homepage unter www.airpano.com, sondern auch in meheren Büchern. Diese Tage ist ihr dritter Bildband unter dem Titel "Europabilder" auch in einem deutschen Verlag, bei Frederking & Thaler, erschienen.

Das Besondere an diesen großformatigen Werk: Am Ende des Buches sind noch einmal einzelne Motive im Miniformat mit QR-Codes abgebildet. So lassen sich die Panoramen, die jedes Buchformat sprengen würden, auf dem Smartphone oder Tablet hochauflösend betrachten.

Auf der Fotostrecke oben zeigen wir einige Motive aus "Europabilder" - garantiert ungewöhnliche Ansichten.

