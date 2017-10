Sexy Pilotin startet bei Instagram durch

Sie ist jung, attraktiv und erfolgreich: Lindy Mariëlle Kats ist ein Star bei Instagram. Die Niederländerin ist Pilotin bei der spanischen Airline Volotea. Seit vier Jahren postet sie Fotos und Videos aus ihrem Alltag. Ob Selfies aus dem Cockpit einer Boeing 717, Posen mit Kollegen oder Urlaub an den schönsten Orten der Welt.



Eigentlich sollte ihr der Instagram-Account nur ermöglichen, mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben. Doch inzwischen verfolgen mehr als 100.000 Abonnenten, wie die 24-Jährige ihren Traum lebt. Durch harte Arbeit und viel Engagement kam sie an ihr Ziel, sagt Kats gegenüber der “Daily Mail“. Jetzt will sie vor allem ihre weiblichen Abonnenten inspirieren. Denn ihr Job ist nach wie vor eine Männerdomäne. Bei der Lufthansa sind beispielsweise nur 3 Prozent aller Piloten weiblich. Mit ein Grund: Der Beruf ist durch seine Arbeitszeiten nicht gerade familienfreundlich. Zurzeit konzentriert sich Kats aber nur aufs Fliegen - und auf ihre Social-Media-Auftritte. Ihr nächstes Projekt: Ein eigener Videoblog auf YouTube.