Seit 2021 leitet der Deutsche Gabriel Zuchtriegel die Ausgrabungsstätte in Pompeji

von Dirk van Versendaal Noch immer liegt ein Drittel der römischen Stadt Pompeji verschüttet. Ein Deutscher sorgt nun für Schwung an einem Ort, der ständig Überraschungen bereithält.

Wer lehnt derart lasziv auf dem Felsensitz und streckt seinen Arm der halb nackten Schönheit entgegen? Sind es Mars und Venus beim göttlichen Tête-à-Tête? Oder zeigt das Fresko Daphne, von Apollon bedrängt? In einem sind sich Gabriel Zuchtriegel und die beiden Archäologinnen einig: "Es ist die Darstellung einer erotischen Begegnung." Was nicht überrascht, wie Zuchtriegel hinzufügt: "Wenn eine mythologische Wandmalerei in Pompeji keinen erotischen Gehalt hat, ist das schon eine Ausnahme."