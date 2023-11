Mit dem Winter beginnt für viele Menschen auch das Warten auf den ersten Schnee. Der lässt allerdings vor allem hierzulande gerne mal etwas auf sich warten, wenn er sich denn überhaupt zeigt. Für alle, die trotz bisheriger Schneeflaute nicht auf die malerische Landschaft im weißen Schneekleid verzichten wollen, gibt es einen neuen Bildband.

Die Magie der Berge in Bildern

In "Powder. Auf Boards und Skiern durch die weiße Welt" machen die Leser:innen eine Weltreise und können die verschneiten Orte in Europa, Amerika und Asien mit den Augen eines Wintersportlers erkunden. Die Fotos spielen in friedlichen Bergwelten, auf abenteuerlichen Skipisten und unter den Polarlichtern oder dem mit Sternen gefüllten Nachthimmel.

"Nirgendwo sonst fühle ich mich so frei, so voller Kraft und so präsent, wie in den Bergen – denn hier ist alles möglich", schreibt die us-amerikanische Skifahrerin Lindsey Vonn im Vorwort. "Oben auf dem Gipfel fühle ich mich am wohlsten. Von dort aus hast du die beste Aussicht – und es geht nur noch bergab." Wie das aussehen kann? Wir zeigen Ihnen in unserer Bildergalerie eine kleine Auswahl der im Bildband erschienenen Fotos.