Sehen Sie im Video: Quarantänepflicht schockt britische Spanien-Heimkehrer.





Die britische Regierung hatte am späten Samstag wegen steigender Corona-Zahlen abrupt eine Zwei-Wochen-Quarantäne für alle Reisenden aus Spanien angeordnet. Die Maßnahme gilt seit Mitternacht britischer Zeit. Bei Heimkehrern auf die Insel sorgt dies für gehörigen Frust. Emily Harrison aus Essex, die auf dem Madrider Flughafen Barajas einen Flug nach London nahm, sagte: "Es ist wirklich schlimm, denn es ist ganz plötzlich gekommen, es hat nicht viel Zeit zur Vorbereitung gegeben, so dass jetzt alle in Panik geraten, und viele ihre Pläne absagen müssen." Emily steht nun eine zweiwöchige Selbstisolation bevor. Die Reisende Carolyne Lansell, sieht die Regel ebenfalls kritisch. „Wir sind ziemlich frustriert, denn hier in Spanien fühlt es sich irgendwie sicherer an als vorher in Großbritannien. Als wir losgeflogen sind, waren Gesichtsmasken da noch nicht überall verpflichtend, aber hier tragen fast alle eine Maske, es fühlt sich irgendwie sicherer an." Der Reiseveranstalter TUI kündigte bereits an, seine Flüge von Großbritannien auf das spanische Festland zu streichen. Das britische Außenministerium empfahl zudem, auf alle unvermeidbaren Reisen auf das spanische Festland zu verzichten. In den vergangenen Wochen kam es in Spanien, zu einem Anstieg der an dem Virus infizierten Personen. Spanien ist in Europa eines der am schlimmsten von der Pandemie betroffenen Länder. Allerdings ist Großbritannien selbst noch stärker betroffen. Für die spanische Tourismusbranche dürfte die Regel einen harten Schlag bedeuten, denn Briten stellten im vergangenen Jahr mehr als 20 Prozent der ausländischen Besucher in Spanien. Die Regierung in Madrid erklärte, Spanien sei ein sicheres Land mit nur lokalen und isolierten Coronavirus-Ausbrüchen.