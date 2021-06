Dauphiné, Frankreich: Le Rateau - Südgrat

Le Rateau – der Rechen, so heißt ein 3809 m hoher Gipfel in der Dauphiné im Süden Frankreichs. Der Südgrat am Berg wird gerne als Eingeh- und Akklimatisationstour gewählt, seine gemäßigt steilen Flanken und die mittlere Höhe sorgen für eine optimale Vorbereitung auf die großen Ziele in der Region. Und derer gibt es viele, wie zum Beispiel die im Hintergrund zu sehende Meije.

