Ei, Ei, Ei – was haben wir lange darauf gewartet, endlich wieder uneingeschränkt reisen zu können. Die Osterferien sind traditionell mit der ersten großem Reisewelle des Jahres verbunden – und die rollt in diesem Jahr auch endlich wieder an. Familien fahren ans Meer, in die Berge oder einfach mal in eine andere Stadt.

Tapetenwechsel, neue Eindrücke sammeln, eine andere Luft schnuppern, unbekannte Menschen treffen. Danach sehnen sich tausende Deutsche – also packen sie ihre Koffer und verlegen die Ostereiersuche vom heimischen Garten an einen anderen Ort.

Beliebteste Reiseziele für Ostern

Aber wo verbringen die Deutschen ihren Osterurlaub eigentlich am liebsten? Das Buchungsportal "Booking.com" hat sich in einer aktuellen Analyse einmal angeschaut, in welchen europäischen Städten am meisten Unterkünfte im Zeitraum vom 6. bis zum 10. April 2023 gebucht wurden. Das Ergebnis zeigen wir Ihnen in der Bilderstrecke.