Deutschland ist ein Land der Radfahrer. Laut dem "Fahrradmonitor 2021" des Bundes fahren hierzulande 77 Prozent der Menschen zumindest gelegentlich mit dem Fahrrad. Einige von ihnen entscheiden sich auch im Urlaub immer öfter für das Rad, statt für das Auto.

Welche Stadt ist am fahrradfreundlichsten?

Aber in welcher europäischen Stadt sind Radfahrer eigentlich am besten aufgehoben? Diese Frage hat sich auch das Online-Reisebüro "weloveholidays" gestellt und mehr als 50 beliebte Reiseziele für einen Städtetrip in ganz Europa einmal genauer unter die Lupe genommen.

Für das Ranking der fahrradfreundlichsten Städte Europas wurden Faktoren wie die Anzahl der Bikesharing-Stationen in der Stadt, durchschnittliche Regentage pro Jahr, Höhenunterschiede und die Gesamtlänger der Radwege in der Stadt untersucht. Die Top Ten finden Sie in der Bildergalerie.

Quelle: Weloveholidays