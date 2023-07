Die Hitzewelle macht vielen Reisenden in Südeuropa zu schaffen. Statt am Strand zu entspannen, zieht es viele Touristen bei rund 40 Grad Celsius eher in die Innenräume von Museen, Theatern und Bibliotheken. Und glücklicherweise gibt es in Europa zahlreiche Städte, die eine enorme Auswahl an Kulturhighlights für ihre Besucher bereithalten.

50 kulturreiche Städte in Europa

Welche Reiseziele sich am besten für den Kulturtrip im Sommer eignen, hat der Online-Reiseanbieter "weloveholidays" in einer aktuellen Analyse herausgefunden. Für die Erhebung wurden "TripAdvisor"-Daten von allen Städten in Europa ausgewertet und nach fünf Kriterien bewertet.

Es wurde etwa die Anzahl der Museen, Theater, Opernhäuser, Bibliotheken, Kunstgalerien und Wahrzeichen berücksichtigt, um ein Ranking von insgesamt 50 kulturreichen Städten in Europa aufzustellen. Die Top Ten finden Sie in unserer Galerie.

Quelle: weloveholidays