Oft überfordern die Ansprüche von sportlichen Vätern nicht nur die jüngsten Familienmitglieder. Eine Bergwanderung kann schnell in Frust ausarten, wenn die Route zu anspruchsvoll gewählt ist.

Deshalb sollten bei der Auswahl des Wanderziels so viele Informationen wie möglich eingeholt werden: von auskunftsbereiten Wirtsleuten über Mitarbeiter in Fremdenverkehrsbüros bis zu Wanderführern - sei es als Buch oder Routen-App auf dem Smartphone, die es für viele Wandergebiete in den Bergen inzwischen gibt.

