Wenn es in der Heimat kalt und nass wird, dann zieht es viele Urlauber in die Sonne. Blöd nur, wenn einen am Reiseziel dann eher Regenwetter erwartet statt strahlender Sonnenschein. Es gibt tatsächlich Orte in Europa, die haben nachweislich ein deutlich höheres Regen-Risiko wie andere Ecken. Wer böse – oder nasse – Überraschungen vermeiden möchte, der sollte sich vor allem im Herbst und Winter, also im Vorfeld, über die Regenwahrscheinlichkeit am Urlaubsort informieren.

Wenn der Städtetrip ins Wasser fällt

Das Online-Portal "Holidu" hat sich dafür einmal die Regendaten von insgesamt 300 Städten in Europa beim Wetterdienst "World Weather Map" zwischen den Jahren 2009 und 2022 angeschaut. Ausschlaggebend war dabei zum einen die Anzahl der durchschnittlichen Regentage pro Monat. Aber auch die tägliche Menge an Niederschlag wurde für das Ranking berücksichtigt.

Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: In der Top Ten der regenreichsten Städte innerhalb Europas befinden sich Metropolen in allen Richtungen des Kontinents. Die durchschnittliche Anzahl der Regenzahl bewegt sich dabei zwischen 13 und sieben. Bei dem "Sieger" des Rankings regnet es also beinahe jeden zweiten Tag.

Aber die gute Nachricht ist: Wer das vorher weiß, der kann sich seine Regenjacke, wetterfeste Schuhe und einen Regenschirm einpacken und die Stadt wetterunabhängig erkunden. Und wer weiß: Vielleicht ist ein Städtetrip bei Regen ja auch ein lohnenswertes Abenteuer. Und wenn es zu einer nassen Überraschung am Reiseziel kommen sollte, dann kann man immer noch in Innenräume ausweichen und sich zum Beispiel die Museen, Spas und Cafés anschauen.