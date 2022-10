Nach all dem Kummer, mal eine schöne Nachricht von der Insel: Die Menschen im Süden Englands werden besonders alt. Frauen werden dort im Schnitt 95 Jahre alt – und damit fast so alt wie die Queen. Eine Reise in eine Gegend, wo Humor, Freundlichkeit und Exzentrik den Brexit und politisches Chaos unbeschadet überstanden haben.