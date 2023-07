Reiseführer der Rekorde: Zehn besondere Orte, die direkt vor der Haustür liegen

Die schiefeste Turm steht nicht in Pisa, sondern in dem Örtchen Suurhusen in Ostfriesland. Das schmalste Haus zwängt sich zwischen zwei Gebäude in Bregenz. Und die steilste Zahnradbahn der Welt windet sich in einer halben Stunde Fahrzeit auf den Pilatus oberhalb des Vierwaldstättersees in der Schweiz.

Diese und andere Superlative hat Cornelia Lohs in dem Buch "Reiseführer der Rekorde - 100 alles überragende Orte in Deutschland, Österreich und der Schweiz", zusammengestellt, das jetzt im Conbook Verlag erschienen ist. Die Autorin aus Heidelberg hat den Attraktionen nicht nach geografischen Kriterien gegliedert – das übernehmen Karten zu Beginn des Buches –, sondern in den Themenbereiche Natur, Bauwerke, Transport, Historisches und Kurioses eingeteilt.

Ungewöhnliche Reiseziele in der Provinz

Bei der Lektüre der insgesamt 100 Rekorde, die jeweils mit einem Text, Foto und nützlichen Angaben wie Erreichbarkeit, Kosten und GPS-Koordinaten vorgestellt werden, stoßen wir auf nicht nur auf Altbekanntes aus dem Guinness-World-Records-Buch, sondern entdecken auch Orte im Verborgenen und manchen schrägen Superlativ.

So wird der "Reiseführer der Rekorde“ zu einem Werk, das zu Ausflügen in der Heimat oder zu Kurztrips in die Nachbarländer Österreich oder Schweiz und zum Staunen anregt.

