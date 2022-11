Mit dem Abflachen der Coronavirus-Pandemie steigt die Reiselust allmählich wieder an. Allein im Jahr 2022 sind mehr als 20 Millionen Deutsche mindestens einmal mehr als fünf Tage am Stück verreist – Tendenz steigend. Branchenexperten rechnen damit, dass sich das Reiseniveau im nächsten Jahr wieder nah an den Jahren vor der Pandemie einpendeln wird. Wir Deutschen lieben das Reisen, genauso wie viele andere Länder auch.

Massentourismus: Probleme für Einheimische und Urlauber

Das Problem: Viele Destinationen brechen schon jetzt wieder unter dem wiederkehrenden Massentourismus zusammen. Zuletzt haben die Gemeinden rund um den Jakobsweg Alarm geschlagen, weil sich der Pilgerpfad langsam aber sicher zur Partymeile entwickelt. Und nicht nur die Bewohner der beliebten Urlaubsorte leiden, wenn zu viele Reisende an die Hotspots strömen – auch die Urlauber selbst haben deutlich weniger Freude an schönen Orten und wertvollen Sehenswürdigkeiten, wenn sie sich erstmal durch Menschenmassen drängeln müssen.

Ein guter Grund, sich auch mal aus der eigenen (Reise)-Komfortzone herauszuwagen und gezielt europäische Reiseziele anzusteuern, die noch nicht so touristisch erschlossen sind wie Mallorca, Schweden oder der Gardasee. In der Bildergalerie finden Sie ein paar Ideen für unterschätzte und unentdeckte Reiseziele in Europa, die mindestens eine Reise wert sind.

