Ja, das geschieht wirklich. Auf einem Ryanair-Flug von Manchester nach Ibiza verliert dieses Paar jegliche Scham - und hat Sex in einer vollbesetzten Maschine. Kieran Williams aus Preston amüsiert sich über das Schäferstündchen. „Die beiden haben vorher über Sex gesprochen. Aber wer denkt schon, dass sie es wirklich tun.“ Doch nicht alle nehmen es mit Humor. Eine Sitznachbarin des Paares hat ihren Platz bereits verlassen. Viele Passagiere beklagen das tatenlose Verhalten der Crew. Eine Stellungnahme von Ryanair gibt es bislang nicht.





Update:







Inzwischen hat sich Ryanair zu dem Vorfall an Bord der Maschine geäußert.





„Ryanair prüft aktuell den Vorfall. Wir werden zu keiner Zeit ausfallendes oder störendes Verhalten tolerieren. Gegen Passagiere, die inakzeptables Verhalten an den Tag legen, können Strafen und Sanktionen verhängt werden“, so Robin Kiely (Head of Communication bei Ryanair).