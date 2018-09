Lange Schlangen am Freitag vor den Schaltern von Ryanair am Frankfurter Flughafen. Erneut wird bei der irischen Billig-Airline gestreikt. Gewerkschaftsvertreter haben das Kabinenpersonal in Deutschland, Belgien, Italien, den Niederlanden, Spanien und Portugal zum Arbeitskampf aufgerufen. Auch Piloten in Deutschland streiken. Ryanair rechnet damit, dass europaweit rund 250 von 2400 Flügen ausfallen. Das irische Unternehmen liegt seit Monaten im Clinch mit Gewerkschaften und musste bisher bereits mehrere Streiks wegstecken. Die Kunden sind genervt. "Ja, ich finde es ehrlich gesagt lächerlich. Ich halte davon nichts, vor allem nicht zu dieser Zeit. Und wenn es schon angekündigt wird, dann könnte man auch wirklich die Flüge im Vorfeld stornieren und nicht die Leute in den Bus einsteigen lassen und dann wieder aussteigen lassen und sagen: storniert. Gestern hätten wir uns noch kümmern können, heute nicht mehr. Also, das ist Scheiße." "Ja, wir wollten einchecken, waren schon kurz vorm Boarding. Und dann hieß es auf einmal, Probleme. Und dann nach den Problemen hieß es, Flug gecancelt, weil Streik beginnt jetzt. Ja, was soll man machen." Die Arbeitnehmervertreter fordern nicht nur mehr Geld, sondern vor allem auch bessere Arbeitsbedingungen - so etwa Lohnfortzahlung oder Regeln zu Versetzungen. Kritiker werfen Ryanair vor, Mitarbeiter in den einzelnen Ländern oft nicht mit lokalen Verträgen auszustatten und nationales Arbeitsrecht nicht anzuwenden. Die Stimmung im Unternehmen sei schlecht, sagt Ingolf Schumacher von der Pilotenvereinigung Cockpit: "Die Angestellten fühlen sich sehr stark unter Druck gesetzt. Es ist auch so gewesen, dass bei den letzten Streiks Vorgesetzte aufgefordert wurden, Streikende zu fotografieren, abzulichten, damit Ryanair sich hier ein Bild machen kann über diejenigen, die anscheinend als renitent gelten und ihr Grundrecht wahrnehmen. Das ist ein ungeheuerlicher Skandal, wie das Unternehmen hier auch mit den Existenzängsten der Beschäftigten spielt." Ryanair kritisierte die Arbeitnehmervertreter und will europaweit die Tarifkonflikte bis Jahresende abgeschlossen haben. Der Arbeitskampf belaste die Geschäfte, sagte Ryanair-Marketingchef Kenny Jacobs.