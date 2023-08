von Eugen Epp Mit knausrigen Gästen wollen viele Restaurants in Saint-Tropez nichts zu tun haben. Einige Lokale überprüfen deshalb, wie viel Geld bestimmte Gäste ausgeben, bevor sie eine Reservierung bestätigen.

Wer Urlaub in Saint-Tropez machen möchte, sollte Geld mitbringen – und zwar nicht zu knapp. Die Küstenstadt an der französischen Riviera zieht die Reichen und Schönen an, dementsprechend können sich auch die Preise in Hotels, Restaurants und Bars sehen lassen.

Weniger gut Betuchte könnten es in einigen Lokalen schwer haben, einen Platz zu bekommen. Denn offenbar führen manche Betreiber Überprüfungen der potenziellen Gäste durch, bevor sie Reservierungen durchführen. Dabei überprüfen sie unter anderem, wie viel Geld die jeweiligen Gäste bei ihrem letzten Besuch in dem Restaurant ausgegeben haben oder wie hoch das Trinkgeld ausgefallen ist. Das berichtet die französische Zeitung "Nice Matin" unter Berufung auf Insider aus der Szene. Einer davon fasst die Situation so zusammen: "Es geht im Grunde darum: Ist es wahrscheinlich, dass jemand viel Geld ausgibt, oder ist jemand ein kleiner Fisch?"

Bürgermeisterin von Saint-Tropez ist entsetzt

Entsprach der letzte Besuch nicht den Vorstellungen des Restaurants, werde die Reservierung abgelehnt, heißt es. Offenbar treffen die Berichte zu, jedenfalls äußerte sich auch Sylvie Siri, die Bürgermeisterin des eigentlich nur 3600 Einwohner:innen zählenden Hafenorts, dazu: "Diese Vorwürfe sind extrem schockierend für mich, denn sie sind leider wahr", sagte sie. Sie und der gesamte Stadtrat seien "komplett gegen solch verabscheuungswürdige Praktiken", da sie "das Image der Stadt ruinieren" würden. Die Bewirtung von Gästen an Überprüfungen der Spendabilität bei vorherigen Besuchen zu knüpfen, sieht Siri als "Erpressung" an.

Sorgen macht ihr vor allem die Benachteiligung der lokalen Bevölkerung, die es sich nicht mehr leisten könne, auswärts essen zu gehen: "Wir wurden schon aus unseren Wohnungen vertrieben, und bald werden wir auch noch aus unseren Restaurants vertrieben." Bei Anfragen, die nicht den Vorstellungen der Betreiber entsprechen, werden die Gäste abgewimmelt – es gebe für die nächsten Monate keine freien Tische mehr. In anderen Fällen wurden Reservierungen gewissermaßen verkauft, indem die Gäste schon im Vorhinein einen Geldbetrag bezahlen mussten oder ein Mindestverzehrwert festgelegt wurde.

Bürgermeisterin Sylvie Siri möchte, dass diese Vorgehensweisen so schnell wie möglich aufhören. Bei einem Treffen mit Restaurantbesitzern am Ende der Urlaubssaison will sie diese "an ihre Verantwortung" erinnern. Schon jetzt prüft sie, ob es möglich ist, gegen das Gebahren der Restaurants vorzugehen – zum Beispiel wegen Verstößen gegen den Datenschutz. Sollte sich dies bestätigen, könnten einige Lokale sogar ihre Lizenz verlieren.

