Märchen sind immer eine Reise in eine fiktive Zeit, viele von ihnen bringen uns mit einem "Es war einmal..." direkt in die Kulisse eines wunderschönen Schlosses. Doch wir müssen kein Märchenbuch aufschlagen oder einen Disneyfilm anschauen, um in eine Geschichte einzutauchen.

In Europa finden wir eine Vielzahl an beeindruckenden Schlössern und Burgen, die uns mit auf eine Zeitreise in längst vergangene Tage nehmen. Das Online-Reiseunternehmen "Weloveholidays" hat durch die Auswertung von Instagram-Posts und Bewertungen auf TripAdvisor die zehn beliebtesten Schlösser Europas gekürt.

Schlösser wie aus dem Märchen

Insgesamt 100 Schlösser und Burgen wurden in der Analyse berücksichtigt. Auf Instagram wurde mit Hashtags nach dem Schloss gesucht und die Beiträge ausgewertet. Daneben sind 5-Sterne-Bewertungen von der Plattform TridAdvisor in die Auswertung eingeflossen. Beide Faktoren wurden dann zu einer Gesamtpunktzahl zusammengerechnet. Wir zeigen Ihnen die zehn beliebtesten Schlösser und Burgen in unserer Bildergalerie.

Hier die Top-Ten: