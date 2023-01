Wer sich in seinem Urlaub nicht nur auf die faule Haut legen möchte, der ist im Trentino genau richtig. Die autonome italienische Provinz bietet so ziemlich alles, was Outdoor-Urlauber anmacht, ganz gleich ob auf dem Wasser, dem Rad oder zu Fuß. Am Rande der Dolomiten steht die Natur mit ihrer Berglandschaft und den knapp 300 Seen im Mittelpunkt.



Ein Drittel der 6400 Quadratkilometer sind als Naturschutzgebiete ausgewiesen, darunter drei Naturparks und rund 300 Biotope. Ein Eldorado für Wanderer, ambitionierte Mountainbiker, Surfer, Segler und Kanuten. Die nächste Attraktion ist jedenfalls nie weit weg. Für Familien ein Segen.