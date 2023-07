Sehnsucht nach Sonne, keine Lust auf Hitze? An diesen Reisezielen ist das möglich

Sommer, Sonne, Schweißausbruch? Angesichts der aktuellen Hitzewelle in Südeuropa bekommen viele Urlauber schon vor dem Start ihrer Reise regelrechte Hitzewallungen. Bei 40 Grad Celsius wird auch der Traum vom entspannten Badeurlaub an der Adria schnell zur Zerreißprobe. Dabei muss eine Reise in die Sonne nicht zwangsläufig bedeuten, dass man sich auf hohe Temperaturen einstellen muss.

Das Reiseportal "Travelcircus" hat sich in einer aktuellen Analyse angeschaut, an welchen Orten in Europa es in diesem Sommer am angenehmsten ist. Dafür haben die Experten auf Daten von gängigen Klimaportalen zurückgegriffen und sie auf Basis von drei Kriterien bewertet: Durchschnittstemperatur im Juli und August, durchschnittliche Sonnenstunden pro Tag und Regentage im Monat.

Das Ergebnis ist ein Ranking von Orten, an denen eine Hitzewelle in diesem Jahr sehr unwahrscheinlich ist. Schwitzen muss man dort nur, wenn man es drauf anlegt. Gleichzeitig muss man dort nicht auf Sonne verzichten. Klingt verlockend? Wir zeigen Ihnen die Top Ten in der Bildergalerie.

Quelle: Travelcircus