Sehen Sie im Video: Sommerurlaub 2022 – Das beste All-Inclusive-Hotel der Welt liegt in Europa.













Wir Deutschen reisen gerne und viel. Im Jahr 2019, also vor Beginn der Corona-Pandemie, lag die Zahl der Reisenden hierzulande bei 55 Millionen Menschen. Der All-Inclusive-Urlaub ist dabei eine der beliebtesten Arten zu verreisen. Nun hat das Reiseportal TripAdvisor das beste All-Inclusive Hotel der Welt gekürt. Besonders überraschend: Es befindet sich in Europa. Das „Ikos Aria" auf der griechischen Halbinsel Kefalos hat unter seinen mehr als 1300 Bewertungen auf TripAdvisor fast ausschließlich die Note „ausgezeichnet" erhalten. Über 20 Hektar erstreckt sich die luxuriöse 5-Sterne-Anlage am Anfang der Halbinsel Kefalos. 370 Suiten, Zimmer und Bungalows gehören zum Anwesen des Ikos Aria. Eine Nacht im günstigsten Zimmer ist für rund 280 Euro zu bekommen. Private Bungalows mit eigenem Pool direkt am Strand sind ab 870 Euro die Nacht zu haben. „Die Ankunft, der Aufenthalt, die Abreise, einfach alles PERFEKT.", heißt es zum Beispiel in einer Bewertungen über das Hotel. Auch der Service der Mitarbeiter wird immer wieder lobend erwähnt. Die Liste von TripAdvisor wurde übrigens auf Basis der Kombination aus Menge und Qualität der Bewertungen vergeben. Das Ranking ist also nicht in Stein gemeißelt, bietet aber auf jeden Fall eine gute Orientierung.

