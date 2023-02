Keine Lust mehr auf Regen, Wind und Temperaturen weit unter 10 Grad Celsius? Dann Koffer packen und ab in den Süden! So richtig weit müssen wir für die Winterflucht nicht einmal reisen. Auch in Europa gibt es zahlreiche Orte, die im Winter angenehme Temperaturen und Sonne satt zu bieten haben. Das Reisebuchungsportal Holidu.de hat in einer Analyse untersucht, welche Reiseziele im Winter am wärmsten sind. Herausgekommen ist eine Liste von insgesamt 130 europäischen Orten für eine warme Auszeit am Meer – und zwar im Winter.

Europa-Urlaub: zehn warme Reiseziele im Winter

Für die Untersuchung hat das Portal alle Küstenstädte Europas untersucht, die weniger als einen Kilometer vom Wasser entfernt liegen. Mit Hilfe von Wetterdaten wurde die durchschnittliche Temperatur und die durchschnittlichen Sonnenstunden in den Wintermonaten errechnet und miteinander kombiniert, um ein Ranking zu erstellen. Neun der sonnenreichsten Orte im Winter zeigen wir Ihnen in der Bildergalerie.

Lesen Sie auch:

Das sind die zehn gastfreundlichsten Urlaubsziele der Welt

Von Wien bis Indien: Das sind die zehn schönsten Gebäude der Welt

Ruhe statt Trubel: Acht Reiseziele in Europa fernab vom Massentourismus