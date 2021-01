Griechenland gehörte zu den wenigen Urlaubszielen am Mittelmeer, für die es im Sommer 2020 keine Reisewarnung gab. Ob Kreta, Rhodos oder Samos, am bequemsten erfolgt die Anreise zu den Insel-Zielen per Flugzeug. So auch nach Skiathos, eine Insel in der Ägäis, die zu den Nördlichen Sporaden gehört.

Die nur knapp 50 Quadratkilometer große Insel ist für ihren Flughafen berühmt-berüchtigt: Die Start- und Landebahn hat eine Länge von nur 1628 Metern. Die schmale Betonstreifen wird an beiden Enden vom Meer begrenzt. Zum Vergleich: Die Hauptpiste von Heraklion auf Kreta verfügt über eine Länge von 2714 Metern.

Im Jahre 2014 hatte die deutsche Fraport den Betrieb des kleinen Airports neben mehreren anderen griechischen Flughäfen übernommen und die Modernisierung in Angriff genommen. Doch die Pisten konnte seitdem nur um 110 Meter verlängert werden. Dennoch landen hier Flugzeuge bis zur Größe einer stattlichen Boeing 757-200 mit Platz für bis zu 233 Passagieren.

Satt 446.000 nur noch 89.000 Starts- und Landungen

Der Luftfahrtfotograf Dietmar Plath hat im vergangenen Sommer mit der Kamera das Geschehen auf dem Flughafen dokumentiert, der offiziell Airport Alexandros Papadiamantis heißt – nach dem 1851 auf Skiathos geborenen Schriftsteller.

Plath fotografierte nicht nur die anfliegenden Maschinen aus verschiedenen Perspektiven am Boden, sondern saß auch bei einem Landanflug einer Propellermaschine der Fluggesellschaft Sky Express mit im Cockpit.

"Inzwischen flachte sich das Verkehrsaufkommen aufgrund der weltweit grassierenden Covid-19-Pandemie merklich ab", sagt Plath. 2019 verzeichnete der Flughafen 446.000 Flugbewegungen, im vergangenen Jahr waren es nur noch knapp 89.000.

Dennoch bieten sich nach wie vor eindrucksvolle Anflugszenen für Urlauber und Planespotter. Das macht den Flughafen Skiathos unter Flugzeugfreunden im Mittelmeerraum so spektakulär wie den Princess Juliana International Airport auf der Insel Sint Maarten in der Karibik, wo die Jets mit ausgeklappten Fahrwerk nur wenige Meter über den Köpfen der Menschen am Strand zur Landung ansetzen.

Lesen Sie auch:

- 60 Jahre Thai Airways: Wenn Elefanten einen Jumbojet ziehen

- Flughäfen von oben: Airports aus aufregender Perspektive

- Flug in den Konkurs: Das sind die größten Airline-Pleiten der letzten Jahre