Der britische Reisekonzern Thomas Cook ist pleite. Man habe keine Alternative gehabt, als mit sofortiger Wirkung das Konkursverfahren einzuleiten, teilte der älteste Touristikkonzern der Welt in der Nacht zum Montag mit. Konzernchef Peter Fankhauser sprach in einer Erklärung von einem "tiefen Bedauern", dass man keine Lösung für die Rettung des Konzerns gefunden habe. Zwar sei eine Einigung bereits zu einem großen Teil ausgearbeitet worden. Zusätzliche Forderungen in den letzten Tagen der Verhandlungen hätten sich am Ende jedoch als "unüberwindbare Herausforderung" erwiesen. Unmittelbar vom Zusammenbruch betroffen sind etwa 600.000 Touristen, darunter Zehntausende Deutsche. Die britische Flugbehörde CAA gab die Einstellung aller Flüge bekannt und kündigte eine Rückholaktion für mehr als 150.000 Briten an. Der Direktor der Behörde Tim Johnson: system.scripts. "Wenn Passagiere Flüge gebucht haben, die heute in Großbritannien starten sollten, dann wurden diese Flüge leider gestrichen. Deshalb kommen Sie bitte nicht zum Flughafen. Wenn sie sich schon auf einer Reise von Thomas Cook im Ausland befinden, dann können Sie ihren Urlaub weiter genießen. Die CAA bereitet eine Rückführung vor. Das ist die größte Rückführung seit dem zweiten Weltkrieg. Und wir werden jeden zeitnah zu seinem Rückreisetermin zurück nach Großbritannien bringen. Wir haben dafür eine Webseite gestartet, auf der alle Einzelheiten zu diesen Rückflügen stehen." Dutzende Flugzeuge im Konzern sind zudem für den deutschen Ferienflieger Condor im Einsatz. Dieser teilte in der Nacht auf seiner Website mit, seine Flüge fänden planmäßig statt. Von der Bundesregierung war am Wochenende keine Stellungnahme zu erhalten gewesen, ob es Vorbereitungen gebe, Zehntausende Menschen nach Deutschland zurückzuholen. In der Bundesrepublik sind Versicherer dafür zuständig, Pauschalurlauber im Notfall zurückzubringen. In der Praxis helfen dann andere Fluggesellschaften, Touristen nach Deutschland zu holen, wenn deren Reiseanbieter oder die gebuchte Airline Pleite ist. Thomas Cook war durch eine milliardenschwere Abschreibung auf ein Tochterunternehmen und ein schwächeres Reisegeschäft ins Schleudern geraten. Zudem litt der Konzern unter der mit Brexit und schwächerem Pfund einhergehenden Reiseunlust der Briten.