London bereitet sich auf einen beispiellosen Besucheransturm zur Trauerfeier für Königin Elizabeth II. am kommenden Montag vor. Die Zimmerpreise schießen in die Höhe. Viele Hotels sind bereits ausgebucht.

Nicht nur Staatsoberhäupter aus aller Welt werden am Montag zur Trauerfeier von Königin Elizabeth II. anreisen. London erwartet zu dem Großereignis so viele Gäste wie seit Jahren nicht mehr. Die britische Regierung rechnet mit deutlich mehr Besuchern als beim Begräbnis der Königinmutter im Jahr 2002. Damals waren rund 200.000 Besucher in die britische Hauptstadt gekommen.

Die Hotelkette Travelodge meldete bereits am Dienstag, alle ihre Hotels im Stadtzentrum und nahe Schloss Windsor seien vollständig ausgebucht, zudem wachse die Nachfrage in sämtlichen Häusern, die nahe einem Bahnhof oder einer U-Bahn-Station im Großraum London liegen.

"Aus allen Teilen des Vereinigten Königreichs und der Welt" kämen Buchungen, erklärte Travelodge. Die Chefin des Branchenverbands UK-Hospitality, Kate Nicholls, sprach ebenfalls von einem steilen Anstieg der Reservierungen seit dem Tod der Queen am vergangenen Donnerstag.

Während sich viele Menschen bereits für das "Lying-In-State" anstellen und am Sarg der Queen ihren Respekt erweisen wollen, campen andere auf der Great Mall, der Straße am Fuße des Buckingham-Palasts, wo die Prozession am Mittwoch entlangziehen wird.

Mit sinkendem Angebot schnellen die Preise rapide in die Höhe: Ein einfach ausgestattetes fensterloses Zimmer am Picadilly Circus im Herzen der britischen Hauptstadt etwa wurde am Dienstag für umgerechnet 300 Euro pro Nacht angeboten, für ein fensterloses Zimmer nahe dem Bahnhof Paddington waren ohne Frühstück bereits rund 360 Euro fällig.

Auch das britische Bahnunternehmen Network Rail rechnet mit einem "beispiellosen Ansturm", insbesondere ab Mittwoch, wenn der Sarg der Queen für vier Tage im Westminster Hall aufgebahrt wird. Fahrgäste sollten mehr Zeit einplanen - oder gleich zu Fuß zu gehen.