Das "Loch in der Wand" in Ilkeston

Im britischen Städtchen Ilkeston gibt es nicht allzu viel zu sehen. Die Website Tripadvisor hält dennoch einen dringenden Sightseeing-Tipp für alle Besucher bereit – der jedoch den ein oder anderen verwundern dürfte ...

Von der englischen Stadt Ilkeston haben Sie vermutlich bisher auch noch nicht gehört. Dabei hat sie immerhin rund 36.000 Einwohner und liegt beinahe mittig im Königreich. Es ist recht idyllisch dort, aber ansonsten – viel los ist nicht in Ilkeston. Falls Sie dennoch eines Tages dort vorbeikommen sollten, kommen Sie ja vielleicht auch auf die Idee, vorher einmal auf der Website Tripadvisor nach interessanten Stätten, Sehenswürdigkeiten oder guten Restaurants zu suchen. So macht man das ja oft, heutzutage, im digitalen Zeitalter.

Die Highlights, die Tripadvisor für Länder, Städte oder Landstriche ausspuckt, basieren in der Regel auf Bewertungen von Nutzern. Je nach Beliebtheit und guten Bewertungen von Besuchern steigen die Attraktionen in der Rangliste auf. Meist ergibt das Sinn: Dass die Niagara-Fälle ein Highlight sind, erwartet man als Nutzer natürlich, oder in Großbritannien Stätten wie Stonehenge oder der Buckingham Palace. Nur im Städtchen Ilkeston wurde dieses bewährte System auf den Kopf gestellt.

Loch in der Mauer ist Attraktion Nr. 1

Denn hier steht nicht etwa der örtliche Victoria Park, die "Alpaca Experience" oder ein Museum auf Platz eins der Dinge, die man dort unbedingt unternehmen sollte – sondern ein Loch in einer Mauer. Das als "NatWest Hole" bekannte Loch sorgte ursprünglich vermutlich deshalb für Aufsehen, weil es so überflüssig ist: Wer hindurchblickt, sieht bloß den tristen Eingang einer "NatWest"-Bankfiliale.

Durchklettern können höchstens Kinder (denen das aber sicher Spaß macht). Etwas unangenehm: Direkt neben dem Loch befindet sich ein Geldautomat – wer hier Geld abhebt, dürfte sich immer irgendwie beobachtet fühlen.

Jedenfalls regte das seltsame Loch in der trostlosen Mauer die Fantasie der Ilkestoner Bevölkerung an. Einige Scherzbolde verfassten schwärmerische Bewertungen bei Tripadvisor. Der Witz fing Feuer – und mehr als hundert Bewertungen aus aller Welt kamen hinzu, die das Loch in der Wand über den grünen Klee lobten.

"Was Löcher angeht, ist dieses das Allerbeste. Ich könnte es den ganzen Tag anstarren. Eine Anspielung darauf, dass auch Atome größtenteils aus Nichts bestehen. Hier werden Symmetrie und Minimalismus vereint. Ich empfehle es der ganzen Familie!", schreibt etwa Justyn aus Nottingham.

Tripadvisor deaktiviert Bewertungsfunktion

"Wenn du das 'NatWest-Hole' siehst, begreifst du erst, wie wenig die englische Sprache ausreicht, um es zu beschreiben. Worte können wirklich nicht ausdrücken, wie es sich anfühlt, das Loch zum ersten Mal zu sehen. Der Moment, in dem du die Straße entlanggehst und plötzlich ist es da vor dir!", schwärmt auch ein Nutzer namens Nick.

An der – zumindest digitalen – Beliebtheit des Lochs in der Mauer kann Tripadvisor nichts mehr ändern, allerdings wurde vorerst die Bewertungsfunktion für diese "Attraktion" abgestellt. Vielleicht ein bisschen unfair und voreilig?

