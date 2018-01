Spektakuläre Bilder einer Boeing 737 der Pegasus Airlines am Flughafen der türkischen Stadt Trabzon. Die Maschine ist an einem Hang über dem Schwarzen Meer zum Stehen gekommen. Nach der Landung in der Nacht war die Maschine offenbar von der Piste gerutscht. Der Fluggesellschaft zufolge kamen alle Insassen mit dem Schrecken davon. Am Flugzeug hingegen habe es großen Schaden gegeben. Die Boeing war am Samstagabend von Ankara nach Trabzon geflogen und gegen halb zwölf Uhr nachts gelandet.