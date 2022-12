In mehr als 400 Städten und Dörfern fragten die Mitglieder des Journalisten-Netzwerks ukrainer.net: "Was macht uns aus?«, "Wer sind wir?", "Welche Träume leben wir?". Herausgekommen ist ein Buch mit dem Titel "Ukraine - Unsere Heimat ohne Krieg", das jetzt im Verlag Frederking & Thaler erschienen ist. Der gesamte Gewinn geht an die ukrainische Nothilfe.

Im Juni 2016 machten sich Bogdan und einige Gleichgesinnte auf ihre erste Expedition durch das Land. Sie verkündeten ihre Idee in den sozialen Medien und sammelten so einige Tausende Follower. So begann die erste Runde der Expedition durch die historischen Regionen der Ukraine, die zweieinhalb Jahre dauerte. Seitdem führte das Team zwei Expeditionen durch: Sie bereisten die ganze Ukraine zweimal.

Kleine Produktionsteams, unter denen Produzenten, Interviewer, Fotografen, Kameraleute und Fahrer waren, besuchten jeweils eine bestimmte Region des Landes, um nicht triviale, sondern wichtige Geschichten zu finden.

UkraÏner erforscht den Alltag und die Traditionen der Menschen, die etwas Neues und Wertvolles schaffen oder die das aufbewahren, was das Mosaik der ukrainischen Identität und der Multikulturalität ausmacht. Im Laufe der Jahre nahm UkraÏner während der Expeditionen dutzende Geschichten in den am weitest entfernten Orten des Landes, sowie auch in den Großstädten auf. Eine Auswahl der besten Geschichten aus den Expeditionen liegt diesem Buch zugrunde.

Ein Organisation mit 600 Freiwilligen

Heute ist UkraÏner nicht nur eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten, sondern auch eine Organisation, in der über 600 Freiwillige in ihren Teams produzieren, recherchieren, interviewen, filmen, fotografieren, transkribieren, untertiteln, schreiben, Texte redigieren, die Materialien in zwölf Sprachen übersetzen und die Ergebnisse der Welt präsentieren.

Ein bedeutender Teil der multimedialen Beiträge von UkraÏner sind Erfolgsgeschichten, Geschichten der Veränderung, der Umsetzung der Reformen, der Aufbewahrung des Erbes und des historischen Gedächtnisses. Aber auch Erklärvideos über die ukrainische Sprache, Geschichte, Kultur u.ä. UkraÏner sucht immer neue Formate für ihre Produkte für das in- und ausländische Publikum, übersetzt unsere Texte und Videos für soziale Medien, erstellt Filme, Podcasts und Bücher.

Der gesamte Gewinn geht an die Hilfs­organisation UkraineNow. Eine globale, dezentrale Initiative zur Unterstützung der Ukraine bei der Bewältigung der Folgen der militärischen Invasion durch die Rus­sischen Föderation.

Mehr Informationen unter www.ukrainenow.org

