Sehen Sie im Video: Italien, Deutschland, Österreich – das sind die beliebtesten Badeseen Europas.





















Es muss nicht immer das Meer sein - zur Sommerzeit suchen viele eine Abkühlung in einem der traumhaften Badeseen Europas. Doch welche Seen sind die beliebtesten? Dieser Frage ist das Reiseportal Travelcircus nachgegangen und hat ein Ranking erstellt.

Auf Platz 1 der beliebtesten Badeseen Europas landet der Gardasee in Italien. Der größte See Italiens bietet nicht nur das kühle Nass, sondern ist auch von wunderschöner Natur umgeben. Auf Platz 2 schafft es der Lago Maggiore. Der See der zu über 80 Prozent in Italien und zum restlichen Teil in der Schweiz liegt, kann mit seinem natürlichen Charme punkten. Er ist nach dem Gardasee der zweitgrößte See in Italien, gilt während der Hauptsaison allerdings als weniger überlaufen. Auf Rang drei schafft es der Bodensee. Kleine Städtchen und Inseln machen den See in Deutschland zu einem der beliebtesten Reiseziele. Der See liegt zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz - im Sommer herrschen gute Bedingungen zum Segeln, Windsurfen und Schwimmen. Auch ein zweiter deutscher See schafft es in das Top-Ranking. Die Müritz ist ein See innerhalb der Mecklenburgischen Seenplatte und schafft es im Ranking auf Rang 7. Der See, der auch „Kleines Meer" genannt wird, ist der größte See, der komplett auf deutschem Gebiet liegt.

