Ein Bild von einer Bucht: Die Caló des Moro an der Südostküste Mallorcas ist ein gefragter Foto-Spot. Viele kommen nur zum Knipsen her

Insel am Anschlag: Wie geht es weiter mit Mallorca, der Lieblingsinsel der Deutschen?

von Fabian Huber Wohl kein Reiseziel steht für die Deutschen so sehr für einen unbeschwerten Urlaub wie Mallorca. Doch dieser Sommer zeigt: Das Ferienparadies Mittelmeer ist fragil geworden.

"Schauen Se mal nach oben in die Luft. Eine A330 aus Düsseldorf landet in 15 Minuten in Palma. Wir sagen: Herzlich willkommen!" – Inselradio Mallorca, 95.8 FM

Es ist nur einer von 15 Ferienfliegern aus Düsseldorf heute, nur einer von 849 Starts und Landungen an diesem Tag am Aeroport de Son Sant Joan, doch der Radiomoderator – Stimmfarbe: dritter Morgenkaffee – begrüßt die deutschen Urlauber, als wären sie Staatsgäste der Balearen.