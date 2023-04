Für wen Urlaub ohne den besten Freund des Menschen nicht in Frage kommt, der braucht eine geeignete Unterkunft für sich und den geliebten Vierbeiner. Das Urlaubsportal "Hundehotel" hat die 50 hundefreundlichsten Hotels in Europa gekürt – hier finden Frauchen und Herrchen sicherlich eine gute Übernachtungsmöglichkeit für den nächsten Trip mit Fiffi oder Bello.

Es werden Hotels mit einem Award prämiert, die sich besonders gut, um das Wohl der felligen Zeitgenossen kümmern. 701 Hotels aus zwölf europäischen Ländern wurden unter die Lupe genommen. Von den 50 ausgezeichneten Hotels befinden sich 29 in Österreich, zwölf in Deutschland, fünf in Italien, drei in der Schweiz und eines in Kroatien. Der Award wurde bereits zum vierten Mal verliehen.

Uralub mit Hund – in diesen Hotels werden Vierbeiner glücklich

Die Hotels konnten mit bis zu sechs "Doggies" ausgezeichnet werden. Ein Doggie bedeutet dabei, dass Hunde im Hotel erlaubt sind und sechs Doggies gibt es nur für Unterkünfte, die sich auf Reisende mit Hund spezialisiert haben. Bei der Bewertung wird die hundespezifische Ausstattung berücksichtigt, Gästebewertungen bei "Hundehotel" und anderen Plattformen. Außerdem hat das Urlaubsportal einen "No-Fake-Faktor" erstellt, der dabei helfen soll, dass keine gefälschten Gästebewertungen mit in die Punktevergabe einfließen.

"Hundefreundliche Hotels bieten viele Vorteile für Hundebesitzer:innen und ihre Vierbeiner", weiß Christoph Reichl, Redaktionsleiter bei "Hundehotel". "Das reicht von komfortablen Hundeschlafplätzen im Hotelzimmer bis hin zu speziellen Trainingsangeboten und Seminaren für Mensch und Tier." Je nach Hotelausstattung erwarten die Vierbeiner Hunde-Spas, Badeteiche, Agilityparcours, Hundeduschen, spezielles Futter oder ein Sitter-Service. Ein weiterer Vorteil, den Reichel bei hundefreundlichen Hotels sieht: Hunde können in Kontakt mit Artgenossen kommen.

Die 50 hundefreundlichsten Hotels in Österreich, Deutschland, Kroatien, Italien und der Schweiz

Für den nächsten Trip haben Hundebesitzer:innen eine gute Auswahl, um eine Unterkunft zu finden, die nicht nur den Menschen gefällt. In unserer Bildergalerie finden Sie die ersten zehn Plätze des Rankings. Hier sind die Top 50 Unterkünfte für einen Urlaub mit Bello und Fiffi: