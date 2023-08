Über 15 Millionen Beiträge finden sich allein auf Instagram, wenn man nach dem Hashtag "vanlife" sucht. Eine Reise mit dem umgebauten Bulli erinnert an die 60er Jahre und die Hippies, die sich mit dem VW-Bus auf den Weg nach Südostasien machten, um den Sinn des Lebens zu finden.

Damals gab es verschiedene Routen von Europa aus – meist führten sie über die Türkei. Von dort ging es entweder über Afghanistan und Pakistan nach Indien oder über Syrien und Jordanien in den Iran und weiter nach Indien. Besonders beliebte Ziele waren Goa in Südindien oder Kathmandu, die Hauptstadt Nepals. Dort erinnert noch heute die "Freak Street" an die Tausenden von Hippies, die einst hierher kamen. Doch einige zogen noch weiter. Der Hippie Trail zog sich ostwärts über Bangladesch nach Thailand und sogar bis nach Sri Lanka.

Mit dem Van in den Urlaub: Freiheit pur!

Zum Lebensgefühl gehörte, dass eine Reise nicht unbedingt bis ins letzte Detail geplant war und man dort landete, wo einen der VW-Bus – oder die Mitfahrgelegenheit – hinbrachte.

Eine Reise mit dem selbst ausgebauten Van erinnert noch heute an die Hippie-Trips und vermittelt das Freiheitsgefühl von damals. Warum auch immer jemand das Reisen mit dem Bulli liebt, fest steht, dass man nicht bis nach Thailand oder Sri Lanka fahren muss, um viel zu entdecken. Auch auf dem europäischen Kontinent gibt es viele facettenreiche Routen.

Im Buch "Legendäre Trips mit dem Van in Europa" können Reisende Astrid Dullivard und Alexandra Lam auf insgesamt 50 Routen durch ganz Europa begleiten. Pausen einlegen und den Sonnenuntergang beobachten, auf dem Campingplatz improvisieren oder andere Camper treffen – all das macht den Reiz eines Urlaubs mit dem Bulli aus. Auf ihren Reisen zeigen Astrid Dullivard und Alexandra Lam, wie vielfältig Europa ist und geben Vanlifern spannende Routen an die Hand, damit auch sie das Abenteuer erleben können. In der Bildergalerie stellen wir Ihnen elf ihrer Touren durch Europa vor!