Venedig gehört zum Weltkulturerbe – doch die historische Lagunenstadt ist durch den Tourismus gefährdet. Jetzt gibt es eine Lösung im Umgang mit Kreuzfahrern, zumindest vorübergehend.

Venedig unternimmt etwas gegen die schädlichen Folgen des Massentourismus. Die Stadt will Kreuzfahrtschiffe nicht mehr so nahe an seinen historischen Stätten wie den Markusplatz ankern lassen. Die großen Schiffe sollten künftig übergangsweise vielmehr in einem Industriehafen der norditalienischen Lagunenstadt anlegen, wie vier Ministerien, darunter die für Infrastruktur und Tourismus, am Donnerstagabend gemeinsam mitteilten. Auf diese Weise solle ein historisches und kulturelles Erbe nicht nur Italiens, sondern der ganzen Welt geschützt werden.

Venedig leitet Kreuzfahrtschiffe in den Industriehafen um

Der Industriehafen sei eine "vorübergehende" Lösung, erklärten die Ministerien. Sie riefen zu Vorschlägen für eine "endgültige Lösung des Problems mit dem Schiffsverkehr in Venedig" auf und eröffneten damit einen Ideenwettbewerb, um das Problem der Durchfahrt von großen Schiffen strukturell und endgültig zu lösen. Laut der Nachrichtenagentur Ansa soll ein neues Kreuzfahrtterminal gebaut werden. Dieses solle außerhalb der Lagune der historischen norditalienischen Stadt entstehen.

Seit Jahren wird darüber gestritten, dass die Kreuzfahrtschiffe Umwelt und Substanz der Stadt zerstören. Auf nur noch etwa 50.000 Einwohner kommt die Unesco-Welterbestadt. Dafür ist der Tourismus bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr kontinuierlich gestiegen, Millionen Menschen kamen mit Kreuzfahrtschiffen in die Stadt, 2019 wurden laut Region rund 13 Millionen Übernachtungen registriert.

Von den riesigen Schiffen verursachte Wellen schaden den Fundamenten der zum Weltkulturerbe gehörenden Metropole und bedrohen das sensible ökologische Gleichgewicht in der Lagune. Die extrem nahe vor der Küste fahrenden Schiffe stellen zudem eine Gefahr für andere Schiffe dar. Auch andere Kreuzfahrtziele leiden unter den Folgen des Massen-Kreuzfahrttourismus.