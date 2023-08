Wandern in den Hochalpen

von Gunnar Herbst Im Schweizer Kanton Wallis lassen sich Extreme erleben: Ruhe und Auftrieb, Schönheit und Gefahr. Unterwegs in der Welt der Viertausender.

Diesen Artikel gibt es auch zum Hören:

Es ist einer dieser Momente, die sich nicht unmittelbar begreifen lassen. Weil alles neu ist, anders, unwirklich. Weil nichts zusammenzupassen scheint. Die Sommersonne hat den morgendlichen Hochnebel aufgelöst und die Luft in 2300 Meter Höhe auf etwa 20 Grad erwärmt. 14 Wanderer betreten das Eis. Unter den Füßen tragen sie Steigeisen, mit Karabinern haben sie sich an einem losen Bergseil gesichert. So bleibt die Gruppe zusammen. Sollte jemand abrutschen, gäben die anderen ihm Halt.