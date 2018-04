Ein Warnstreik des Personals an mehreren deutschen Flughäfen hat am Dienstag zu Verzögerungen und Flugausfällen geführt. Die Gewerkschaft Verdi hatte ihre Mitglieder in Frankfurt, München, Köln und Bremen zum Arbeitskampf aufgerufen. Allein bei der Lufthansa seien mehr als 800 Verbindungen ausgefallen, teilte ein Sprecher mit. Etwa 90.000 Passagiere seien betroffen. "Unser Flug wurde gestrichen. Aber wir haben jetzt über das Reisebüro - die haben sich sehr viel Mühe gegeben und wir haben jetzt einen neuen Flug bekommen, das ist kein Direktflug - also wir wollen nach Malaga in Urlaub. Das geht jetzt über Zürich, mit Aufenthalt in Zürich, ein bisschen umständlicher. Aber wir hoffen, dass wir es hinkriegen." "Wir sind aktuell noch nicht betroffen, was die App sagt. Aber man kann verstehen, wenn der Arbeitnehmer mehr Geld verlangen will, durch die Gewerkschaft. Schade, dass es uns betrifft, an dem Tag." Die Dienstleistungsgewerkschaft will mit den Streikaktionen den Druck auf die Arbeitgeberseite vor Beginn der dritten Verhandlungsrunde am kommenden Sonntag erhöhen. Die Gewerkschaften im Öffentlichen Dienst fordern sechs Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten für die 2,3 Millionen Beschäftigten in Bund und Kommunen. Die Entgelterhöhung soll jedoch mindestens 200 Euro monatlich betragen.