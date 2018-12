Mehr als 55.000 Lichter und LEDs machen das Haus des Tschechen Vaclav Trunec zum Besuchermagneten in dem kleinen Dorf Chotovice im Osten der Tschechischen Republik. "Ich habe vor 17 Jahren mit nur 200 Lichtern angefangen und jedes Jahr wurden es mehr. Warum ich damit angefangen habe? Mich haben amerikanische Filme inspiriert, aber meine Dekorationsmotive sind anders, ich will Tschechien treu bleiben, deshalb findet man keinen Weihnachtsmann, Rentiere oder blinkende Sterne." Dafür gibt es bei Trunec unter anderem Rehe, Schwäne und ein Krippenspiel. Die Leidenschaft für Lichterketten kommt gut an, jedes Jahr kommen Tausende um sich in weihnachtliche Stimmung zu bringen. "Wir kommen seit 2003 her und sind aufgeregt, weil es so schön ist, was dieser Man hier aufbaut. Und die Kinder sind einfach glücklich hier!" "Wir kommen jedes Jahr mit Freunden hierher und mögen es sehr. Es ist einfach die richtige Dekoration für eine traditionelle tschechische Weihnacht." Der Eintritt ist frei, aber Trunec freut sich über Spenden, denn so kann er die Stromkosten von rund 500 Euro im Dezember abzahlen.